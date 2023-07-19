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19 июля 2023 года 10:43

"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Longfor Group до HKD23,6

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций китайского застройщика Longfor Group до 23,6 гонконгского доллара (HKD) за штуку в связи с пересмотром прогнозов прибыли эмитента, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена предполагает мультипликаторы P/E 2023e и 7,4x 2024e.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Мы понижаем наш прогноз прибыли Longfor на 2023 год до CNY19,6 млрд (предполагает снижение на 13% г/г) ввиду темпов выполнение строительных проектов и пересмотра рентабельности. Наш прогноз прибыли на 2024 год - CNY16,6 млрд (минус 15% г/г). Считаем, что акции компании перепроданы из-за низкой беты в секторе недвижимости и возросшей обеспокоенности рынка по поводу финансовой позиции негосударственных застройщиков. На наш взгляд, текущие ценовые уровни выглядят привлекательно", - указывают аналитики в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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