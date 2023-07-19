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19 июля 2023 года 09:52

Цены рублевых корпбондов в среду могут продолжить умеренное снижение

Москва. 19 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут продолжить умеренное снижение на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала и ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,7-1,1%, Dow Jones (+1,1%) завершил сессию на максимуме за 15 месяцев благодаря позитивным корпоративным новостям.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства в июне.

В среду на рынках Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi не изменился, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне вторника).

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой в 2023 году на уровне 4,8%. Как говорится в сообщении АБР, ожидается дальнейшее замедление инфляции до допандемийного уровня на фоне снижения цен на энергоносители и продукты питания. Темпы роста потребительских цен составят в этом году 3,6% по сравнению с апрельским прогнозом в 4,2%.

Между тем оценка инфляции на 2024 год повышена до 3,4% с ранее предполагавшихся 3,3%, а прогноз роста ВВП ухудшен до 4,7% с 4,8%.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о приверженности ЦБ сверхмягкой денежно-кредитной политике и отметил, что до достижения целевого уровня инфляции в 2% еще далеко, сообщает Trading Economics.

После публикации в Китае слабых макроэкономических данных за второй квартал инвесторы ждут от правительства КНР шагов, направленных на поддержание экономического роста в стране, отмечает Trading Economics. При этом аналитики западных инвестиционных банков продолжают ухудшать прогнозы относительно темпов роста экономики Китая в 2023 году.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после уверенного подъема накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:37 МСК в среду составила $79,67 за баррель (+0,1% и +1,4% накануне), августовская цена WTI - $75,63 за баррель (-0,1% и +2,2% во вторник).

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгующаяся на Nymex нефть, упали на прошлой неделе на 3 млн баррелей, по данным API. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет крупнейшим с октября 2021 года.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают снижения резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также ждут роста запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 июля упала в 3,3 раза по сравнению с понедельником и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,62 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,538 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику на фоне незначительного укрепления рубля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,04% и составил 109,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, составив 866,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "СистемаАФК-1Р-09" (-1,23%), "Магнит-БО-004Р-01" (-0,32%) и "Почта России-БО-002P-03" (-0,3%), а в лидерах роста - облигации "Ростелеком (MOEX: RTKM) 001P-03R" (+0,35%), "Самолет ГК-БО-П11" (+0,32%) и "ТМК БО-07" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) увеличило объем программы биржевых облигаций серии 001Р с 300 млрд руб. до 400 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций внесла Московская биржа. Это уже второе увеличение объема программы - в феврале текущего года компания увеличила его втрое, со 100 млрд руб. до 300 млрд руб. Программа была зарегистрирована Московской биржей в декабре 2019 года. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 30 лет. "Татнефть" в рамках программы разместила только один выпуск облигаций на 15 млрд руб., погашенный в декабре 2022 года. В настоящее время в обращении облигаций эмитента нет.

ООО "Газпром капитал" планирует разместить выпуск облигаций серии 002Б-01 без срока погашения объемом до 120 млрд руб. Ставки купонов будут рассчитываться по формуле: значение кривой бескупонной доходности (КБД) на сроке 5 лет плюс спред. Ориентир спреда для 1-го купона - 250 б.п. начение КБД будет определено по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате сбора книги заявок. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость бондов - 5 млн руб. Предусмотрены колл-опционы: первый колл-опцион - через 5 лет, последующие - каждые 5 лет. Решение об исполнении колл-опциона будет приниматься эмитентом за 14 дней до даты колл-опциона. Процентная ставка до первого колл-опциона равна процентной ставке 1-го купона. В случае неисполнения колл-опциона эмитентом ставка купона на период с даты неисполненного колл-опциона до даты следующего колл-опциона будет определяться по формуле: значение КБД на сроке 5 лет плюс спред, плюс ставка step-up. Значение КБД определяется по состоянию на конец торгового дня, предшествующего дате колл-опциона. Ставка step-up для первого колл-опциона равна 50 б.п., для второго и последующих - 95 б.п. В апреле 2022 года Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Газпром капитал" серии 002Б без срока погашения объемом 150 млрд руб., однако до сих пор размещений "Газпром" (MOEX: GAZP) в ее рамках не делал.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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