Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из России, США и еврозоны:

- Индекс цен производителей в России в июне;

- Число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США в июне;

- Недельные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- Индекс потребительских цен в еврозоне в июне.

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