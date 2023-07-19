"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Shenhua Energy

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ведущего производителя и поставщика угля в Китае China Shenhua Energy с прогнозной стоимостью на уровне 25,09 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания устойчива к колебанию цен на уголь, ее дивидендная доходность стабильна. Мы считаем бумагу защитной. При этом падение цен на уголь привело к снижению нашего прогноза прибыли на 2023e на 9% - до CNY3,27/акцию, а на 2024e - до CNY3,37/акцию", - указывают эксперты.

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