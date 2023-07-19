Объем размещения нового госдолга на аукционе Минфина в среду составит, вероятно, менее 50 млрд руб. - ПСБ

Объем размещения нового госдолга на аукционе Минфина РФ в среду, 19 июля 2023 года, составит, вероятно, менее 50 млрд рублей с учетом слабого спроса на бумаги с фиксированной ставкой купона и низкой текущей доходности линкеров, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Ведомство проведет в среду аукционы по размещению классического выпуска ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) и инфляционного ОФЗ 52005 (10 лет до погашения). Полагаем, что для выполнения квартального плана заимствований Минфину придется предлагать на следующих аукционах больше флоатеров", - указывает эксперт в комментарии.

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