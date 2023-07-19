Рубль, скорее всего, останется в верхней части диапазона 90-91 руб./$1 в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит консолидацию в верхней части диапазона 90-91 руб./$1 на торгах в среду ввиду относительно стабильного внешнего фона, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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