Dow Jones завершил вторник на максимуме за 15 месяцев

Фондовые индексы США уверенно выросли во вторник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР не демонстрируют единой динамики в среду. Цены на нефть опускаются на торгах в среду.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник благодаря позитивным корпоративным новостям.

Dow Jones Industrial Average завершил в плюсе седьмую сессию подряд - это самый длительный период непрерывного роста индекса с марта 2021 года. Его значение на закрытие рынка во вторник было максимальным с апреля 2022 года.

Сильные квартальные отчеты Bank of America Corp. (SPB: BAC) и Morgan Stanley (SPB: MS) поддержали банковский сектор в ходе торгов, а новости Microsoft Corp. (SPB: MSFT) привели к скачку стоимости бумаг компании до рекордного уровня.

Microsoft объявила во вторник, что новые корпоративные инструменты искусственного интеллекта Copilot, работающие с приложениями Office, будут стоить пользователям $30 в месяц. Эксперты отмечают, что интеграция ИИ-помощника в сервисы Microsoft обеспечит компании существенный финансовый поток, пишет Market Watch.

Кроме того, Microsoft и Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) объявили о расширении партнерства в сфере ИИ. В соответствии с соглашением между двумя компаниями, языковая модель Llama, разработанная Meta, будет поддерживаться Windows и облачным сервисом Microsoft Azur.

Акции Microsoft подорожали на 4% по итогам торгов во вторник, Meta - на 0,5%.

Бумаги Morgan Stanley выросли в цене на 6,5% по итогам торгов во вторник. Чистая прибыль одного из крупнейших банков США во втором квартале снизилась на 11%, превысив, однако, консенсус-прогноз рынка.

Стоимость бумаг Bank of America Corp. поднялась на 4,4% на фоне сильной отчетности банка за прошедший квартал.

Цена акций PNC Financial Services Group (SPB: PNC) Inc. увеличилась на 2,5%. Чистая прибыль американского регионального банка во втором квартале практически не изменилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив $3,36 на акцию при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков в $3,39 на акцию. Выручка PNC увеличилась на 3,5%, до $5,29 млрд, оказавшись хуже ожиданий экспертов ($5,449 млрд).

Отчетность еще одного банка, опубликовавшего результаты за прошедший квартал во вторник - Bank of New York Mellon (SPB: BK) - оказалась лучше прогнозов рынка. Бумаги банка прибавили в цене 4,1%.

Стоимость акций военно-промышленной компании Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. опустилась на 3%. Компания повысила прогнозы прибыли и выручки на 2023 год, отметив сильные результаты первого полугодия и высокий спрос на ее технологии.

"Пока прибыли компаний за второй квартал превосходят ожидания аналитиков, - отмечает главный стратег по глобальным рынкам LPL Financial Куинси Кросби. - И это причина того, что рынок акций США, начавший торги во вторник неуверенными колебаниями, вырос к закрытию сессии".

"Мы видим, что перетягивание каната между "быками" и "медведями" продолжается, однако позиции первых сейчас сильнее, учитывая хорошие корпоративные результаты и сигналы об ослаблении инфляции в США", - приводит слова эксперта Market Watch.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства.

Розничные продажи в Штатах в июне повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их увеличения на 0,5%. В мае, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Объем промпроизводства в США в июне уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики не ожидали его изменения. Использование производственных мощностей в стране в прошлом месяце опустилось до минимального значения в этом году - 78,9% - по сравнению с 79,4% в мае.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 366,58 пункта (1,06%) и составил 34951,93 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 32,19 пункта (0,71%) - до 4554,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 108,69 пункта (0,76%) и составил 14353,64 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду.

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой в 2023 году на уровне 4,8%.

Как говорится в сообщении АБР, ожидается дальнейшее замедление инфляции до допандемийного уровня на фоне снижения цен на энергоносители и продукты питания. Темпы роста потребительских цен составят в этом году 3,6% по сравнению с апрельским прогнозом в 4,2%.

Между тем оценка инфляции на 2024 год повышена до 3,4% с ранее предполагавшихся 3,3%, а прогноз роста ВВП ухудшен до 4,7% с 4,8%.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о приверженности ЦБ сверхмягкой денежно-кредитной политике и отметил, что до достижения целевого уровня инфляции в 2% еще далеко, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК увеличилось на 0,8%.

В число лидеров роста котировок входят акции автопроизводителей Nissan Motor, подорожавшие на 6,6%, Mazda Motor - на 4,2% и Mitsubishi Motors- на 2,6%.

Помимо этого растут бумаги транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha (+5,5%), представителей тяжелого машиностроения Kawasaki Heavy Industries (+3,9%) и Mitsubishi Heavy Industries (+3,5%), крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (+0,9%), производителя игровых консолей Nintendo (+0,8%), фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (+0,6%).

Между тем цена акций производителя потребительской электроники Sony опустилась на 0,3%, медиакомпании CyberAgent - на 2,2%, банка Mizuho Financial - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:34 МСК прибавил 0,5% и достиг максимума за последний месяц.

Наиболее значительный подъем демонстрируют акции биофармацевтической компании Imugene - на 10,2%, производителя алкогольных напитков Endeavour Group - на 4,4%.

В то же время капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,6% и 0,5% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 1% и находится на минимальном уровне за две недели.

После публикации слабых макроэкономических данных за второй квартал инвесторы ждут от правительства КНР шагов, направленных на поддержание экономического роста в стране, отмечает Trading Economics. При этом аналитики западных инвестиционных банков продолжают ухудшать прогнозы относительно темпов роста экономики Китая в 2023 году.

На Гонконгской фондовой бирже существенное снижение показывают акции страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 4%, производителя спортивной продукции Anta Sports Products - на 3,2%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,1%.

При этом дорожают бумаги нефтяных компаний CNOOC - на 1,3%, PetroChina - на 1%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК уменьшился на 0,25%.

Котировки акций авиакомпании Korean Air Lines снизились на 1,2%, Hyundai Motor - на 0,3%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. - на 0,7%.

Бумаги сталелитейной Posco подорожали на 2,4%.

Цены на нефть опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 мск.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в среду составляет $79,41 за баррель, что на $0,22 (0,28%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,13 (1,4%) до $79,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,32 (0,42%), до $75,43 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,6 (2,2%), до $75,75 за баррель.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, упали на прошлой неделе на 3 млн баррелей, по данным API. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет крупнейшим с октября 2021 года.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают снижения резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также ждут роста запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.