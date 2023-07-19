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19 июля 2023 года 09:00

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 19 июля. Доллар США и юань почти не меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль находится в боковом диапазоне в отсутствии заметных торговых идей.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,84 руб./$1 (-6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,69 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,6 коп. - до 12,62 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", старт торгов был нейтральным для рубля на фоне относительного спокойствия на мировых рынках. Фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику и не смогли задать четкого направления, нефтяные котировки снижаются в рамках коррекции после заметного роста в предыдущую сессию.

Трейдеры пока избегают "резких движений" в ожидании новых драйверов. В среду будут опубликованы данные о числе выданных разрешений на строительство в США. Это ведущий индикатор на рынке недвижимости, который при заметном изменении может оказать значительное влияние на экономику и стоимость доллара.

Кроме того, в среду Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок ожидает снижения нефтяных резервов на 2,25 млн баррелей, резервов бензина и дистиллятов - на 2,143 млн баррелей и 88 млн баррелей соответственно.

Стимулом к росту нефтяных котировок в ходе предыдущей сессии стал прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение производства сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн баррелей в сутки. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.

Французская TotalEnergies сообщила, что прогнозирует сокращение добычи углеводородов во втором квартале на 50 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с) по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до приблизительно 2,5 млн б.н.э./с, главным образом из-за планового техобслуживания в Северном море.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,41 за баррель, что на 0,28% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,36 за баррель, что на 0,40% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду нет единого настроя: китайский CSI 300 снизился на 0,42%, японский Nikkei 225 повысился на 0,73%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,44%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,77%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник благодаря позитивным корпоративным новостям. Dow Jones Industrial Average завершил в плюсе седьмую сессию подряд - это самый длительный период непрерывного роста индекса с марта 2021 года. Его значение на закрытие рынка во вторник было максимальным с апреля 2022 года.

Сильные квартальные отчеты Bank of America Corp. и Morgan Stanley поддержали банковский сектор в ходе торгов, а новости Microsoft Corp. привели к скачку стоимости бумаг компании до рекордного уровня.

Microsoft объявила во вторник, что новые корпоративные инструменты искусственного интеллекта Copilot, работающие с приложениями Office, будут стоить пользователям $30 в месяц. Кроме того, Microsoft и Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) объявили о расширении партнерства в сфере ИИ. Акции Microsoft подорожали на 4% по итогам торгов во вторник, Meta - на 0,5%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства.

Розничные продажи в Штатах в июне повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца, эксперты ожидали их увеличения на 0,5%. Объем промпроизводства в США в июне уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики не ожидали его изменения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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