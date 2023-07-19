Возможен среднесрочный рост цены нефти к $87-89/барр. - БКС Экспресс

Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровням $87-89 за баррель в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть во вторник выросли на фоне снижения экспорта из России, а также позитивной статистики по запасам в США от API. Также сказались заявления китайских чиновников о том, что руководство страны намерено проводить политику, направленную на поддержку потребления в стране. Фьючерсы на нефть марки Brent развернулись к росту, немного не дойдя до отметки $78 за баррель. Техническая картина складывается благоприятная для продолжения растущей волны. Среднесрочной целью роста выступает зона $87-89 за баррель", - отмечает аналитик в комментарии.

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