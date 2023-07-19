"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth с прогнозной ценой $498,3

"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth Group с прогнозной стоимостью на уровне $498,3 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Крупнейший по выручке медицинский страховщик США из года в год показывает стабильный рост финансовых показателей, и даже в условиях инфляционного давления эта тенденция не нарушилась. Увеличению финансовых потоков компании способствует старение американского населения и подъем заболеваемости хроническими недугами после пандемии COVID-19. Расходы на здравоохранение в США в 2022 году, по предварительным оценкам, увеличились на 4,3% (до $ 4,44 трлн). Вместе с тем на растущем рынке UnitedHealth как "защитный" актив выглядит менее привлекательно, чем раньше", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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