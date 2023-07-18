Рубль во вторник умеренно подорожал к доллару и евро в ожидании повышения ключевой ставки Банка России

Москва. 18 июля. Доллар США и евро немного понизились на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подрос к бивалютной корзине в ожидании решения Банка России по ключевой ставке и на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 90,90 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,94 руб./EUR1, подешевев на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,6 копейки - до 95,87 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,7 копейки - до 12,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и евро по итогам торгов вторника в ожидании заседаний ведущих мировых центробанков. В пятницу, 21 июня, заседание по ключевой ставке проведет Банк России, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Позднее заседания проведут Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до 11,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг ее повышения - на 75-100 б.п.

ЦБ в июне в шестой раз подряд оставил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5%.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле, согласно опросу "инФОМ", продолжила снижаться, составив 13,8% (против 13,9% в июне и 14,1% в мае).

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. - до 8% годовых - по итогам заседания 21 июля 2023 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"На наш взгляд, наблюдаемая динамика инфляционных ожиданий не является критичным отклонением от тренда и не должна стать сюрпризом для ЦБ. Поэтому мы полагаем, что публикация статистики не должна сместить настрой регулятора в более "ястребиную" сторону, хотя повышение инфляционных ожиданий, безусловно, будет упомянуто среди проинфляционных рисков. Ожидаем, что Банк России будет рассматривать варианты повышения ставки до 100 б.п., но остановится на 50 б.п. (до уровня в 8%). Э.Набиуллина заявляла ранее о том, что ЦБ допускает повышение ставки, но пока "преждевременно" предопределять - будет оно "одноразовым" или будет "целый цикл". Насколько мы понимаем, хотя регулятор и действует в какой-то степени на опережение, стремясь купировать проинфляционные риски на горизонте года, он сейчас не намерен действовать излишне жестко", - пишут аналитики.

Наиболее вероятным сценарием пока остается повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания 21 июля 2023 года с сохранением жесткого сигнала относительно дальнейших действий регулятора, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"ЦБ РФ в понедельник опубликовал июльские инфляционные ожидания населения вне срока в кратком формате. Ослабление рубля традиционно оказывает существенное влияние на этот показатель, и в июле медианные инфляционные ожидания населения на год выросли на 0,9 п.п. - до 11,1%. В результате показатель обновил максимум с февраля текущего года, чему также мог способствовать продолжающийся рост цен на бензин, оказывающий существенное влияние на потребительские ожидания. Банк России традиционно обращает особое внимание на инфляционные ожидания, и статистика повышает вероятность роста ставки на 75-100 б.п., особенно если традиционные недельные данные по инфляции в среду вновь укажут на существенный рост цен за неделю. Тем не менее, пока наиболее вероятным сценарием все же остается повышение ключевой ставки на 50 б.п. с сохранением жесткого сигнала относительно дальнейших действий регулятора", - пишут эксперты в комментарии.

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку как минимум на 50 б.п. на заседании в пятницу, 21 июля 2023 года, считает главный экономист Инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"21 июля (пятница) состоится заседание совета директоров Банка России, который примет решение по ключевой ставке и впервые с конца апреля представит обновленный макропрогноз. Наш базовый сценарий - повышение ставки на 50 б.п., но возможен и более широкий шаг. Инфляционные риски пока не материализовались, но ослабление рубля и весьма быстрое восстановление экономики могут подвигнуть регулятора к ужесточению денежно-кредитной политики", - отмечает эксперт в комментарии.

На следующей неделе пройдут заседания ЕЦБ и ФРС. Трейдеры надеются, что Федрезерв близится к тому, чтобы прекратить подъем ставок на фоне более сильного, чем ожидалось, замедления инфляции в Штатах, публикация которых состоялась неделей ранее.

Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране выросли в июне на 0,2% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их повышения на 0,5%. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Объем промышленного производства в США в июне неожиданно снизился, показал отчет ФРС, также обнародованный во вторник. Промпроизводство уменьшилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты не ожидали его изменения. Использование производственных мощностей в США в июне опустилось до минимального значения в этом году 78,9% по сравнению с 79,4% в мае.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения американским ЦБ на 25 базисных пунктов в этом месяце оценивается рынком в 97,3%. Шансы на аналогичный подъем в ноябре составляют 23%, по данным CME FedWatch.

Цены на нефть растут во вторник на фоне усиливающихся опасений сокращения предложения на мировом рынке вслед за снижением поставок из Саудовской Аравии и России.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,32% - до $79,54 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,58% - до $75,32 за баррель.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы Минэнерго в среду, в 17:30 МСК. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок предполагает снижение резервов нефти на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 2,143 млн баррелей и 88 тыс. баррелей соответственно.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июля на 26,89 копейки, до 90,6906 руб./$1, и увеличил курс евро на 37,75 копейки, до 102,0271 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник повысился на 26,28 копейки по отношению к понедельнику и составил 90,7188 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 19,78 копейки и составил 90,7228 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 084,866 млн, из которых $335,019 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $749,847 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 34,99 копейки, до 102,0012 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 32,98 копейки, до 102,0425 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR399,408 млн, из которых EUR122,971 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR276,437 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 18 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 528,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 июля, банки разместили 1 трлн 410 млрд рублей (при лимите 1 трлн 410 млрд рублей и спросе 2 трлн 104,4 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" поднялась в понедельник на 29 базисных пунктов - до 8,09% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,42% годовых, версия на 3 месяца подросла на 1 базисный пункт - до 7,35% годовых, на 6 месяцев - осталась на прежнем уровне - 7,37% годовых.