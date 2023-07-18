Рынок акций РФ превысил 2950п по индексу МосБиржи во главе с металлургами и Газпромом

Москва. 18 июля. Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent отскочила выше $79,5 за баррель), а также ряда корпоративных новостей. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2950 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, локомотивом роста выступили бумаги металлургов и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2954,52 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1024,98 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 90,8 рубля (-0,2 рубля), утром курс опускался до 90,47 руб./$1.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+5,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,5%), "Газпрома" (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +1,5% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,6% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Во вторник на Мосбирже торгуются без годовых дивидендов акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%, до 17,83 рубля; выплаты за 2022 год - 0,41 рубля на бумагу). Последний день перед отсечкой дивидендов торгуются во вторник акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,3%, до 140,35 тыс. рублей, выплаты - 16665,2 рубля на "преф").

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (+0,1%) стабилизировались после вышедшего квартального отчета компании: Х5 во II квартале увеличила выручку на 19,1% (до 770,67 млрд руб.), сопоставимые продажи Х5 (LfL) стали больше на 7,8%, трафик - на 6,6%.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ во вторник продолжил рост вопреки новостному фону, не дающему большей определенности. Оптимизм инвесторов, продолжающих заходить в рынок, связан в первую очередь с тем, что цены на акции не кажутся им перекупленными и есть определенный потенциал в продолжении роста капитализации.

Тем не менее, индекс МосБиржи постепенно подходит к сильному рубежу 3000 пунктов, где рынок имеет все шансы замедлиться и зафиксировать рост части активов. Прогноз на 19 июля по индексу МосБиржи - 2925-2950 пунктов, полагает эксперт.

Как отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко, индекс МосБиржи во вторник достиг отметки 2950 пунктов и остается в среднесрочном восходящем тренде.

"Российские акции по-прежнему остаются недооцененными. Драйверами роста бумаг выступают ряд локальных драйверов: редомициляция, раскрытие отчетности, выплата дивидендов и т.д. Большой buyback со стороны "Полюса" обеспечит дополнительный приток ликвидности, который придаст импульс роста рынку", - считает эксперт.

В США поводом для роста остаются позитивные ожидания инвесторов относительно предстоящего заседания ФРС США, а также неплохие отчеты американских корпораций. В частности, Bank of America показал рост доходности на акцию (EPS) на уровне $0,88, в то время как ожидался доход на уровне $0,84. Аналогичная картина с финансовыми результатами у еще одного крупнейшего банка США - Morgan Stanley (SPB: MS). При этом инвесторы во вторник проигнорировали слабые данные по промпроизводству за июнь.

Нефть Brent вечером отскочила выше $79 за баррель. Снижение последних двух дней пока можно интерпретировать как локальную коррекцию после волны роста от минимальных уровней 2023 года. Фундаментальные факторы пока на стороне нефти. Главным образом оптимизм связан с возможным решением американского регулятора сохранить ставку на прежнем уровне на фоне снижающейся инфляции. После завершения торгов на американском рынке во вторник будет опубликована статистика по запасам нефти от Американского института нефти, отмечает Постоленко.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, позитивным драйвером рынка выступают публикации операционных отчетов и результатов по РСБУ за первое полугодие, а также ожидания сильных релизов финансовой и операционной отчетности, запланированных на эту неделю.

В лидеры роста в преддверии публикации сильных результатов операционной деятельности вышли акции электрогенерирующих компаний "ТГК-14" (MOEX: TGKN) и "ТГК-1" (MOEX: TGKA). В аутсайдерах из-за неопределенности в отношении китайской экономики и спроса на сталь из РФ оказались бумаги "НЛМК". Нефть Brent подорожала на ожиданиях дальнейшего сокращения добычи и экспорта нефти в России. Прогноз для индекса МосБиржи на среду - диапазон 2900-3000 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "АЛРОСА" во вторник продолжили ралли предыдущих дней и поднялись до максимума с апреля 2022 года. Во вторник стало известно, что компания планирует начать добычу на руднике "Мир" в 2032 году, мощность которого составит 3 млн карат в год, и уже в этом году приступит к реализации инвестпроекта. Кроме того, покупки в бумагах, по мнению Кожуховой, поддерживаются надеждами на промежуточные дивиденды за 2023 год, которые могут составить 4,5 рубля на акцию. Ранее в июле в Минфине РФ также сообщили, что повышение налоговой нагрузки на "АЛРОСА" как минимум раньше осени не обсуждается, отмечает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС обновили локальные пики благодаря корпоративным покупкам и стабилизации рубля против доллара. Рублевый индекс МосБиржи протестировал сопротивление 2955 пунктов и сохраняет настрой на движение в район 3000 пунктов, полагает Кожухова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также считает, что корпоративные новости вносят весомый вклад в рост российского рынка. Среди лидеров дня оказались акции "АЛРОСА" на планах восстановления добычи на месторождении "Мир" - реализация проекта начнется уже в текущем году, а на добычу он выйдет к 2032 году. Ранее добыча на месторождении была приостановлена в 2017 году из-за затопления подземных шахт. Также подросли бумаги ММК после выхода операционной отчетности: во втором квартале компания увеличила выплавку стали на 13%, продажи - на 11%.

Нефть во вторник пытается подрасти - основные ожидания оптимистов связаны с динамикой запасов в США. "В стратегических хранилищах страны остается нефти на 20 дней покрытия спроса, что является минимальным значением за историю ведения статистики. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов, согласно опросу Reuters, также могут сократиться. Более того, стратегические запасы уже сокращаются 15 недель подряд, и дальнейшее их сокращение будет означать ещё более длительный период восстановления", - полагает Кочетков.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei подрос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), однако подросли Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE выросли в пределах 0,4-0,6%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-1,1% во главе с Dow).

Давление на рынки Азии продолжили оказывать неудовлетворительные данные о динамике ВВП Китая. Как стало известно в понедельник, китайская экономика во II квартале увеличилась на 6,3% в годовом выражении после повышения на 4,5% в январе-марте. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, а респонденты The Wall Street Journal в среднем предполагали подъем на 6,9%.

После выхода этих данных аналитики нескольких инвестиционных банков ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2023 году. JPMorgan ухудшил оценку подъема по итогам 2023 года до 5% с ожидавшихся ранее 5,5%, Morgan Stanley - до 5% с 5,7%. Аналитики Citi также понизили прогноз увеличения ВВП КНР до 5% в этом году. Целевые для китайских властей темпы экономического роста также составляют 5%.

Тем временем в США во вторник вышли слабые данные Минторга по розничным продажам: показатель в июне вырос на 0,2% при прогнозах роста на 0,5%.

Промышленное производство в США в июне снизилось на 0,5% при прогнозах неизменности после сокращения на 0,2% в мае.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены отскочили вверх после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,63 за баррель (+1,5% и -1,7% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $75,44 за баррель (+1,7% и -1,7% в понедельник).

Накануне негативным фактором стали статданные по ВВП Китая и новость о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста.

Во вторник поддержку ценам оказывает прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение добычи сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн б/с. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+59,7% и +24,8% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+27,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+27,1% и +14,4% "префы"), "ТГК-14" (+26,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+23,2% и +5,7% "префы"), "ТГК-1" (+15,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+11,7%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+8,3%).

Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,1% и -1,4% "префы"), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,19 млрд рублей (из них 7,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,94 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,01 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").