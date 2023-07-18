Цены евробондов РФ во вторник демонстрируют умеренную разнонаправленную динамику на фоне роста UST

Москва. 18 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник в основном продемонстрировали умеренную разнонаправленную динамику на фоне роста цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене на 52,5 базисного пункта - до 66,58% от номинала (их доходность уменьшилась на 7,7 базисного пункта и составила 9,54% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 65,3 базисного пункта - до 71,31% от номинала (доходность упала на 8,8 базисного пункта - до 8,62% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3,4 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, опустился на 20,6 базисного пункта, подешевев до 41,87% от номинала (его доходность поднялась на 6 базисных пунктов и составила 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене за день на 3,4 базисного пункта - до 48,07% от номинала (их доходность выросла на 6,8 базисного пункта - до 33,6% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 66,5 базисного пункта - до 45,78% от номинала (доходность снизилась на 43,9 базисного пункта и составила 26,68% годовых), в свою очередь евробонды РФ с погашением в 2029 году увеличились в цене всего на 0,7 базисного пункта, подорожав до 41,25% от номинала (их доходность уменьшилась на 1 базисный пункт, составив 23,37% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов, с погашением в 2023 году, подрос на 1,5 базисного пункта, до 89,96% от номинала (его доходность уменьшилась на 114,3 базисного пункта и составила 71,76% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1,2 базисного пункта, составив 65,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 июля оставалась относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

Котировки US Treasuries продемонстрировали во вторник умеренную повышательную динамику перед июльским заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне последних статистических данных.

Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране выросли в июне на 0,2% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их повышения на 0,5%. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Объем промышленного производства в США в июне неожиданно снизился, показал отчет ФРС, также обнародованный во вторник. Промпроизводство уменьшилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты на ожидали его изменения. Использование производственных мощностей в США в июне опустилось до минимального значения в этом году 78,9% по сравнению с 79,4% в мае.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения американским ЦБ на 25 базисных пунктов в этом месяце оценивается рынком в 97,3%. Шансы на аналогичный подъем в ноябре составляют 23%, по данным CME FedWatch.