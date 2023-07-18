"Финам" рекомендует держать акции iShares Semiconductor ETF с прогнозной ценой $540

"Финам" рекомендует держать акции iShares Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью $540 за штуку, что предполагает потенциал роста 1,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Бумаги iShares Semiconductor ETF взлетели в стоимости более чем на 40% с начала текущего года и сейчас торгуется вблизи исторических максимумов, в то время как риски для восстановления отрасли все еще высоки. Несмотря на привлекательность сектора в долгосрочной перспективе, падающие продажи чипов и по-прежнему жесткая политика ФРС могут ограничить потенциал роста акций фонда в ближайшие месяцы, а торговые трения между США и КНР имеют шансы стать катализатором коррекции", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который в свою очередь включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска. В состав портфеля ETF входят 30 акций производителей чипов и полупроводникового оборудования из США, Франции, Тайваня и Нидерландов.

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