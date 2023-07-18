Цена газа в Европе может упасть до $200/тыс. куб. м в августе - "БКС МИ"

Цена на газ в Европе может снизиться до $200 за тысячу кубометров в августе текущего года, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Европейский рынок газа в августе, похоже, ожидает временная коррекция. Главная причина - газохранилища в Европе заполнены на 15 п.п. больше, чем в это же время в прошлом году, а к концу августа, за 6-8 недель до начала отопительного сезона в регионе, они будут заполнены на 95%. Мы не знаем, когда в такой ситуации прекратится падение цен на газ, но можем лишь сказать, что "ценовое дно", скорее всего, будет достигнуто заметно ниже уровня в $200 за тыс. куб. м. Текущие газовые котировки в США ($90 за тыс. куб. м на Henry Hub) предполагают экспортный паритет к европейским ценам (с учетом потерь газа в процессе производства и расходов на транспортировку и регазификацию - около $150 за тыс. куб. м). Если цены опустятся ниже, то производство СПГ в США, скорее всего, будет сокращено, как это было в 2020 году во время коронакризиса. Иными словами, цены на газ еще могут весьма сильно упасть с текущих уровней", - пишут эксперты в обзоре.

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