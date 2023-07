S&P 500 и Nasdaq выросли до максимумов за 15 месяцев

Фондовые индексы США выросли в понедельник. Рынки акций стран АТР преимущественно снижаются на торгах во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом S&P 500 и Nasdaq поднялись до максимальных уровней за 15 месяцев (с апреля прошлого года).

Dow Jones завершил "в плюсе" шестую торговую сессию подряд и достиг самой высокой отметки с ноября, отмечает MarketWatch.

Одним из позитивных факторов для рынка стали оптимистичные высказывания министра финансов США Джанет Йеллен в отношении экономики страны. "Я не ожидаю рецессии", - сказала она в интервью Bloomberg Television, ссылаясь на сильный рынок труда и "достаточно обнадеживающие" данные об инфляции.

В целом внимание участников торгов в ближайшее время будет сосредоточено на начавшемся сезоне корпоративной отчетности. В том числе на этой неделе опубликуют квартальные результаты такие крупные банки и компании, как Bank of America, Morgan Stanley (SPB: MS), Goldman Sachs, United Airlines, Tesla (SPB: TSLA) и Netflix Inc. (SPB: NFLX).

По прогнозу FactSet, чистая прибыль компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем снизилась на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Котировки акций Intel Corp. (SPB: INTC) в понедельник выросли на 3,7% - до $34,37. Аналитики UBS улучшили прогноз для них до $35 с $29.

Стоимость акций сервиса потокового вещания Netflix повысилась на 1,8% (до $450,05) после того, как эксперты Deutsche Bank подняли ожидаемую цену до $475 с $410.

Аналитик Citi Research Атиф Малик поднял прогнозную котировку для акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) до $520 с ожидавшихся ранее $420. При этом он не исключает вероятности повышения цены до $600 в рамках "бычьего" сценария. Котировки акций производителя графических процессоров поднялись на 2,2% - до $464,61.

Tesla объявила о начале серийного производства электрических пикапов Cybertruck спустя четыре года после того, как эта модель была представлена. Цена акций компании увеличилась за день на 3,2%.

При этом бумаги конкурирующей компании Rivian Automotive Inc. (SPB: RIVN) подешевели на этой новости на 3,3%.

Цена бумаг телекоммуникационной компании AT&T Inc. (SPB: T) рухнула на 6,7% - до самого низкого уровня с февраля 1993 года. Аналитик Citi Research Майкл Роллинс ухудшил рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "выше рынка".

Капитализация Ford Motor (SPB: F) сократилась на 5,9% после сообщения о снижении цен на популярные пикапы с электроприводом F-150 Lightning на $6-10 тыс. в зависимости от комплектации, или в среднем на 9%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 76,32 пункта (на 0,22%) и достиг 34585,35 пункта. В число лидеров подъема среди компонентов индекса помимо Intel вошли акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Apple Inc. (SPB: AAPL), подорожавшие соответственно на 2,4% и 1,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 17,37 пункта (на 0,39%) - до 4522,79 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 131,25 пункта (на 0,93%) и закончил день на отметке 14244,95 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах во вторник.

Давление на котировки продолжают оказывать неудовлетворительные данные о динамике ВВП Китая.

Как стало известно в понедельник, китайская экономика во втором квартале увеличилась на 6,3% в годовом выражении после повышения на 4,5% в январе-марте.

Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, а респонденты The Wall Street Journal в среднем предполагали подъем на 6,9%.

После выхода этих данных аналитики нескольких инвестиционных банков ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2023 году.

JPMorgan ухудшил оценку подъема по итогам 2023 года до 5% с ожидавшихся ранее 5,5%, Morgan Stanley (SPB: MS) - до 5% с 5,7%. Аналитики Citi также понизили прогноз увеличения ВВП КНР до 5% в этом году.

Целевые для китайских властей темпы экономического роста также составляют 5%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:43 МСК снизился на 1,9%. Накануне торги в Гонконге не проводились из-за предупреждения о тайфуне.

Активно дешевеют акции Longfor Group (-9,7%), Country Garden Services (-7%), JD Health International (-6,1%), JD.com Inc. (SPB: JD) (-4,3%) и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-2,9%). Капитализация BYD Co. и NetEase Inc. (SPB: NTES), напротив, растет на 2,3% и 0,1% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%.

Активный подъем демонстрируют бумаги таких крупных китайских компаний, как Contemporary Amperex (1,8%), Longi Green Energy (0,3%), Wuliangye Yibin (3,8%), Kweichow Moutai (1,4%), Zhongji Innolight (3,1%) и Inspur Electronic (1,4%).

Существенно снижаются котировки бумаг Zhongji Innolight (-3,7%), Foxconn Industrial (-3,1%), Meinian Onehealth (-4,1%), Tianjin Pharmaceutical (-3,9%) и Seres Group (-2,4%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивается в ходе торгов на 0,1%. В понедельник биржа в Токио была закрыта в связи с праздником (День моря).

Инвесторы ждут на этой неделе данных о японском внешнеторговом балансе и динамике потребительских цен.

Рыночная стоимость SHIFT Inc. повышается на 3,1%, Tokyo Electron - на 0,9%, Renesas Electronics - на 2%, Mitsubishi UFJ - на 2,5%, Sumitomo Mitsui - на 1,9%, Toyota Motor - на 0,8%, Sony Group - на 2,1%, Seven & I Holdings - на 1,1%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,5% в ходе торгов во вторник, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%.

Акции Samsung Electronics дешевеют на 1,6%, Hyundai Motor - на 1,2%.

Между тем Резервный банк Австралии во вторник опубликовал протокол июльского заседания, по итогам которого оставил процентную ставку на уровне 4,1%. Регулятор рассматривал возможность ее повышения на 25 базисных пунктов и указал на вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.

"Члены [совета управляющих] сошлись во мнении, что может потребоваться еще несколько ужесточить монетарную политику для того, чтобы в разумные сроки вернуть инфляцию на целевой уровень, но это зависит от того, какую динамику будут показывать экономика и инфляция", - говорится в протоколе.

В Сиднее дешевеют акции Rio Tinto (-0,8%), BHP Group (-1,1%), и Newcrest Mining (-0,3%).

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 мск составляет $78,68 за баррель, что на 18 центов (0,23%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $1,37 (1,7%) - до $78,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 23 цента (0,31%) и составили $74,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии они снизились на $1,27 (1,7%) - до $74,15 за баррель.

Нефть завершила в минусе две последних сессии кряду. Накануне негативным фактором стали статданные из Китая, указавшие на рост ВВП КНР на 6,3% в годовом выражении во втором квартале после подъема на 4,5% в январе-марте. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%.

"Более слабые, чем ожидалось, макроэкономические данные из Китая и реакция нефтяного рынка говорят о том, что ключевым опасением для рынка остается спрос, - отметил стратег ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Однако мы по-прежнему придерживаемся конструктивного прогноза и считаем, что разрыв между спросом и предложением существенно сократится во втором полугодии".

Кроме того, снижение вызвала новость о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста.

Во вторник поддержку ценам оказывает прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение добычи сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн баррелей в сутки. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.