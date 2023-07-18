Рубль днем лишь немного меняется к доллару и евро в ожидании решения Банка России по ключевой ставке

Москва. 18 июля. Доллар США немного дешевеет, евро, напротив, слегка повышается на Московской бирже днем во вторник; рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 90,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,18 руб./EUR1, подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,99 копейки - до 95,91 руб. Курс китайского юаня опустился на 3,2 копейки - до 12,64 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику днем во вторник на фоне ожидания итогов заседаний ведущих мировых центробанков. В пятницу, 21 июня, заседание по ключевой ставке проведет Банк России, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. На следующей неделе пройдут заседания Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Трейдеры надеются, что Федрезерв близится к тому, чтобы прекратить подъем ставок на фоне более сильного, чем ожидалось, замедления инфляции в Штатах.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до 11,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг ее повышения - на 75-100 б.п.

ЦБ в июне в шестой раз подряд оставил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5%.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле, согласно опросу "инФОМ", продолжила снижаться, составив 13,8% (против 13,9% в июне и 14,1% в мае).

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. - до 8% годовых - по итогам заседания 21 июля 2023 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"На наш взгляд, наблюдаемая динамика инфляционных ожиданий не является критичным отклонением от тренда и не должна стать сюрпризом для ЦБ. Поэтому мы полагаем, что публикация статистики не должна сместить настрой регулятора в более "ястребиную" сторону, хотя повышение инфляционных ожиданий, безусловно, будет упомянуто среди проинфляционных рисков. Ожидаем, что Банк России будет рассматривать варианты повышения ставки до 100 б.п., но остановится на 50 б.п. (до уровня в 8%). Э.Набиуллина заявляла ранее о том, что ЦБ допускает повышение ставки, но пока "преждевременно" предопределять - будет оно "одноразовым" или будет "целый цикл". Насколько мы понимаем, хотя регулятор и действует в какой-то степени на опережение, стремясь купировать проинфляционные риски на горизонте года, он сейчас не намерен действовать излишне жестко", - пишут аналитики.

Наиболее вероятным сценарием пока остается повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания 21 июля 2023 года с сохранением жесткого сигнала относительно дальнейших действий регулятора, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"ЦБ РФ в понедельник опубликовал июльские инфляционные ожидания населения вне срока в кратком формате. Ослабление рубля традиционно оказывает существенное влияние на этот показатель, и в июле медианные инфляционные ожидания населения на год выросли на 0,9 п.п. - до 11,1%. В результате показатель обновил максимум с февраля текущего года, чему также мог способствовать продолжающийся рост цен на бензин, оказывающий существенное влияние на потребительские ожидания. Банк России традиционно обращает особое внимание на инфляционные ожидания, и статистика повышает вероятность роста ставки на 75-100 б.п., особенно если традиционные недельные данные по инфляции в среду вновь укажут на существенный рост цен за неделю. Тем не менее, пока наиболее вероятным сценарием все же остается повышение ключевой ставки на 50 б.п. с сохранением жесткого сигнала относительно дальнейших действий регулятора", - пишут эксперты в комментарии.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем во вторник.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,29% - до $78,72 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,34% - до $74,4 за баррель.

Поддержку ценам оказывает прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение производства сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн баррелей в сутки. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.

В среду министерство опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок ожидает снижения нефтяных резервов на 2,25 млн баррелей, резервов бензина и дистиллятов - на 2,143 млн баррелей и 88 млн баррелей соответственно.

Банк России во вторник, 18 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 528,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,3% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 июля, банки разместили 1 трлн 410 млрд рублей (при лимите 1 трлн 410 млрд рублей и спросе 2 трлн 104,4 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.