"Финам" открыл торговую идею: покупать акции BofA с целью $34

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Bank of America Corp. (BofA) с целью $34 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,6%, стоп-приказ: $27,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Банк опубликует квартальный отчет во вторник, 18 июля. Ожидается рост выручки до $25,02 млрд и прибыли на акцию $0,8405. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага находится в восходящем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $27,4 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

Bank of America Corp. - американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам.

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