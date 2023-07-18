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18 июля 2023 года 15:17
ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку как минимум на 50 б.п. в пятницу - Инвестбанк Синара
Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку как минимум на 50 б.п. на заседании в пятницу, 21 июля 2023 года, считает главный экономист "Инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "21 июля (пятница), состоится заседание совета директоров Банка России, который примет решение по ключевой ставке и впервые с конца апреля представит обновленный макропрогноз. Наш базовый сценарий - повышение ставки на 50 б.п., но возможен и более широкий шаг. Инфляционные риски пока не материализовались, но ослабление рубля и весьма быстрое восстановление экономики могут подвигнуть регулятора к ужесточению денежно-кредитной политики", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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