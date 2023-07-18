Бумаги Globaltrans привлекательны для вложений в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги Globaltrans в настоящее время привлекательны для вложений, учитывая сочетание роста погрузки на полувагонах и ставок их аренды, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Погрузка Федеральной грузовой компании в полувагоны в 1П23 выросла на 4,5% г/г (до более 59 млн тонн). Рост погрузки на полувагонах положительно сказывается на результатах Globaltrans, так как полувагоны составляют основу парка компании (69% общего парка приходится именно на полувагоны, предназначенные для перевозки различных насыпных грузов: стали, угля, строительных материалов и т.д.). Также Globaltrans выигрывает от роста ставок аренды полувагонов. Мы считаем бумаги эмитента инвестиционно привлекательными, учитывая сочетание роста погрузки и ставок аренды. Кроме того, среди драйверов роста можно выделить перерегистрацию компании и потенциальный возврат к выплате дивидендов (дивиденды только за 2022 год могут составить 82,8 рубля на акцию с доходностью более 15,5%, и это не учитывая пропущенную выплату за второе полугодие 2021 года)", - указывают эксперты.

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