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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают акции ММК
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18 июля 2023 года 14:05
"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают акции ММК
"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивает перспективы цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "Эмитент опубликовал позитивные операционные результаты за первое полугодие 2023 года. Производство стали заметно восстановилось и находится вблизи рекордных значений четвертого квартала 2021 года. Продажи также выросли на фоне увеличения производства, благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке и роста продаж турецкого актива. Компания ожидает сохранение высокого спроса на сталь на российском рынке и в 3К23. Позитивно смотрим на акции "ММК". Наш рейтинг по бумагам - "покупать"; целевая цена - 58 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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18 июля 2023 года 19:29
Рубль во вторник умеренно подорожал к доллару и евро в ожидании повышения ключевой ставки Банка России
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.18 июля 2023 года 17:34
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.18 июля 2023 года 15:30
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