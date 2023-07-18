Бумаги X5 привлекательны для вложений - "Тинькофф Инвестиции"

Бумаги (GDR) X5 Retail Group привлекательны для вложений на фоне операционных результатов эмитента и возможных новостей о редомициляции, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева.

"Российский ритейлер опубликовал отчет по результатам второго квартала и первого полугодия 2023 года. Компания опережающими темпами выполняет годовой план по открытию магазинов "Пятерочка", но для аналогичных показателей с дискаунтерами необходимо будет нарастить темпы. Как позитивный факт, отметим рост сопоставимого трафика, с которым многие ритейлеры испытывают проблемы в последний год. Выручка выросла в пределах наших ожиданий, выше прогнозов оказались результаты онлайн-продаж благодаря росту экспресс-доставки и сети доставки "Много лосося". Однако локальное падение среднего чека в сети "Чижик" в среднем на 19% год к году во втором квартале может оказать давление на маржинальность, - пишет эксперт в комментарии. - Мы считаем расписки X5 привлекательными для инвестиций, к тому же сохраняется потенциал роста на фоне возможных новостей о редомициляции. Целевая цена - 1900 рублей за бумагу, планируем пересмотреть ее в большую сторону после более подробного изучения всех вводных".

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