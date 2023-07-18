Котировки нефти, скорее всего, пока останутся на уровнях $77-78/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся на уровнях $77-78 за баррель в ближайшее время, особых поводов для снижения нет, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть марки Brent вернулись под уровень $80 за баррель на фоне технической фиксации прибыли после хорошего роста в течение прошлой недели. Но также и более слабая, чем ожидалась, статистика по Китаю (ВВП за 2К вырос на 6,3% против ожидавшихся 7,3%), не дает повода для очередного рывка, хотя в целом фон благоприятный: доллар относительно слабый (индекс DXY пока держится стабильно ниже 100п), на рынке отмечается дефицит предложения, - отмечает аналитик. - Мы пока ждем удержания котировок на текущих уровнях ($77-78 за баррель) и не видим особых поводов для снижения. Напротив, рассчитываем на отскок к $82 за баррель при абсорбировании слабой статистики по Китаю и надежде на нивелирование рисков по дальнейшему ужесточению политики Федрезерва США после последних хороших данных по ИПЦ за июнь".

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