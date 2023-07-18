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18 июля 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром продолжил рост во главе с металлургами, индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022г

Москва. 18 июля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем, несмотря на смешанные сигналы с внешних площадок; индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года. Среди лидеров роста выступают акции металлургов и дорожающие в преддверии закрытия реестра под дивиденды бумаги "Сургутнефтегаза".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2934,68 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1018,94 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 90,71 рубля (-0,29 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Во вторник на Мосбирже торгуются без годовых дивидендов акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%, до 17,814 рубля; выплаты за 2022 год - 0,41 рубля на бумагу). Последний день перед отсечкой дивидендов торгуются во вторник акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,1%, до 139,9 тыс. рублей, выплаты - 16665,2 рубля на "преф").

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) снизились на 2% по факту вышедшего квартального отчета компании: Х5 во II квартале увеличила выручку на 19,1% (до 770,67 млрд руб.), сопоставимые продажи Х5 (LfL) стали больше на 7,8%, трафик - на 6,6%.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что основной идеей на ближайшее время для рынков могут стать ожидания китайских стимулов.

Внешний фон утром во вторник нейтральный. Китайские акции дешевеют, но это ожидалось после слабой статистики понедельника. Ведущие банки говорят о необходимости стимулов, чтобы рост ВВП КНР в текущем году не оказался ниже 5%. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов в США. Российский рынок акций продолжает подъем по индексу МосБиржи, хотя для ралли пока нет условий как в сфере геополитики, так и экономики, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), во вторник в центре внимания инвесторов на глобальном рынке будет публикация июньской статистики по розничным продажам и промышленному производству в США. Неожиданно слабые данные могут напомнить рынку о рисках рецессии, но вряд ли они вызовут особо заметное усиление risk-off настроений - слабая экономическая статистика может восприниматься инвесторами как дополнительный аргумент в пользу менее жестких действий ФРС. Вторник также отметится публикацией отчетностей ряда американских банков в рамках стартовавшего сезона отчетностей.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", среднесрочный растущий тренд на российском рынке сохраняется, однако с начала года четко прослеживается следующая картина - рост по понедельникам и слабость во вторник, поэтому сегодня есть вероятность некоторого охлаждения. Тем не менее, ближайшая отметка по индексу МосБиржи - 3000 пунктов, до которой осталось расти менее 3%. На американском рынке восходящий тренд также пока в силе, поддержку оказывают ожидания завершения жесткого цикла ФРС на фоне замедляющейся инфляции.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций во вторник может продолжить сдержанный рост на нейтральном внешнем фоне: цены на нефть стабилизировались после падения, настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные.

Котировки фьючерсов на нефть Brent и WTI находятся недалеко от поддержек $78,7 и $73,8 за баррель соответственно, где проходят линии недавних нисходящих трендов - котировки не оставляют попыток сохранить наметившийся на прошлой неделе импульс к восходящему движению. Снижение предыдущих двух дней все еще можно назвать коррекционным, считает Кожухова, но сигнал о смене настроений в пользу "медвежьих" поступит в случае закрепления цен ниже района $77 и $72 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает уровень 2955 пунктов. Долларовый РТС из-за слабости рубля вновь приостановил повышение у краткосрочного сопротивления 1015 пунктов. За рубежом рынки ожидают возможных комментариев финансовых властей, а также макроэкономических данных и отчетностей в США. Американский рынок акций по-прежнему смотрится сильно, полагает Кожухова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,9%, при этом S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,9%) поднялись до максимальных уровней за 15 месяцев (с апреля прошлого года). Dow Jones (+0,2%) завершил "в плюсе" шестую торговую сессию подряд и достиг самой высокой отметки с ноября, отмечает MarketWatch.

Одним из позитивных факторов для рынка стали оптимистичные высказывания министра финансов США Джанет Йеллен в отношении экономики страны. "Я не ожидаю рецессии", - сказала она в интервью Bloomberg Television, ссылаясь на сильный рынок труда и "достаточно обнадеживающие" данные об инфляции.

В целом внимание участников торгов в ближайшее время будет сосредоточено на начавшемся сезоне корпоративной отчетности. По прогнозу FactSet, чистая прибыль компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем снизилась на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Тем временем, в Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei подрос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Давление на рынки Азии продолжают оказывать неудовлетворительные данные о динамике ВВП Китая. Как стало известно в понедельник, китайская экономика во II квартале увеличилась на 6,3% в годовом выражении после повышения на 4,5% в январе-марте. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, а респонденты The Wall Street Journal в среднем предполагали подъем на 6,9%.

После выхода этих данных аналитики нескольких инвестиционных банков ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2023 году. JPMorgan ухудшил оценку подъема по итогам 2023 года до 5% с ожидавшихся ранее 5,5%, Morgan Stanley (SPB: MS) - до 5% с 5,7%. Аналитики Citi также понизили прогноз увеличения ВВП КНР до 5% в этом году. Целевые для китайских властей темпы экономического роста также составляют 5%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $78,43 за баррель (-0,1% и -1,7% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $74,12 за баррель (-0,01% и -1,7% в понедельник).

Накануне негативным фактором стали статданные по ВВП Китая и новость о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста.

Во вторник поддержку ценам оказывает прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение добычи сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн б/с. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+36,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+32,1% и +20,8% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+315%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+19,4% и +12,4% "префы"), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+8,2%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+7,6%).

Подешевели акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-2,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-2,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 16,48 млрд рублей (из них 2,56 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 1,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,21 млрд рублей на акции X5 Retail Group).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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