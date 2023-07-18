GDR X5 пока сохраняют инвестиционную привлекательность - "Мои Инвестиции"

Бумаги (GDR) X5 Retail Group сохраняют инвестиционную привлекательность на 2023 год, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина и Николай Ковалев.

"Х5 отчиталась о сильных результатах за второй квартал текущего года. Темп роста выручки ускорился до 19% против 15% в предыдущем квартале. Результат выглядит еще более впечатляющим на фоне продуктовой дефляции 0,2% за квартал (+7,4% в 1К23). Компания наращивала темп от месяца к месяцу и июнь стал самым агрессивным с увеличением оборота на 20%. Мы связываем сильные тренды с большой работой по актуализации предложения и удешевлению ассортимента, которую эмитент проводит с 2022 года. Также формат "у дома" ("Пятерочка" для Х5) видит переток клиентов из других форматов. Формат жесткого дискаунтера ("Чижик") подтверждает эффективность и продолжает генерить продажи на квадрат, в два раза превосходящие "Пятерочку". Оборот сервисов экспресс-доставки и Vprok. ru добавил 39% год к году - до 22 млрд руб. во 2К23, это 3% от общего результата, и мы видим паузу в агрессивном развитии этого канала продаж, - указывают эксперты в обзоре. - Отчетность добавляет комфорт нашему годовому прогнозу роста выручки эмитента на 17% - до 3 трлн руб. Темп станет в два раза быстрее, чем у ключевого конкурента "Магнита". Несмотря на быстрое развитие, мы прогнозируем свободный денежный поток Х5 в 72 млрд руб. в 2023 году или 15% от капитализации. Акция остается интересной нам на 2023 год и продолжает торговаться с 25% дисконтом к "Магниту" на мультипликаторах EV/EBITDA и P/E".

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