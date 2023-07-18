Наиболее вероятно пока повышение ставки ЦБР на 50 б.п. в пятницу, 21 июля - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятным сценарием пока остается повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания 21 июля 2023 года с сохранением жесткого сигнала относительно дальнейших действий регулятора, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"ЦБ РФ в понедельник опубликовал июльские инфляционные ожидания населения вне срока в кратком формате. Ослабление рубля традиционно оказывает существенное влияние на этот показатель, и в июле медианные инфляционные ожидания населения на год выросли на 0,9 п.п. - до 11,1%. В результате показатель обновил максимум с февраля текущего года, чему также мог способствовать продолжающийся рост цен на бензин, оказывающий существенное влияние на потребительские ожидания. Банк России традиционно обращает особое внимание на инфляционные ожидания, и статистика повышает вероятность роста ставки на 75-100 б.п., особенно если традиционные недельные данные по инфляции в среду вновь укажут на существенный рост цен за неделю. Тем не менее пока наиболее вероятным сценарием все же остается повышение ключевой ставки на 50 б.п. с сохранением жесткого сигнала относительно дальнейших действий регулятора", - пишут эксперты в комментарии.

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