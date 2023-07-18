Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг X5

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group, сообщается в обзоре аналитиков.

"Сильные операционные результаты X5 Retail Group за второй квартал 2023 года отражают улучшение условий деятельности и успешные усилия компании по привлечению покупателей, а также точечные сделки по приобретению активов. Все это позволяет ей упрочивать лидерство на рынке продовольственной розницы. Публикация финансовых результатов эмитента за 2К23 запланирована на 15 августа", - указывает эксперт Константин Белов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.