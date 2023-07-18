Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 89,75-91,75 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 89,75-91,75 руб./$1 в ближайшее время с перспективой движения к нижней границе указанного коридора к концу текущей недели, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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