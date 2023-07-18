Рубль может укрепиться до 90 руб./$1 на торгах во вторник - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США может вернуться к уровню 90 руб./$1 на торгах во вторник, волатильность рубля низкая и ситуация на валютном рынке в целом спокойная, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent могут продолжить движение к отметке $79 за баррель во вторник, полагают эксперты инвестбанка.

Доходности ОФЗ в течение торгового дня могут вырасти еще на несколько базисных пунктов - так обычно происходит в день объявления параметров аукционов Минфина РФ, указывают в SberCIB.

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