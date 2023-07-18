Цены рублевых корпбондов во вторник могут остаться под давлением продаж

Москва. 18 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут остаться под давлением умеренных продаж на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала и сохраняющихся ожиданий по росту ставки ЦБ РФ на заседании в ближайшую пятницу, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,9%, при этом S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,9%) поднялись до максимальных уровней за 15 месяцев (с апреля прошлого года). Dow Jones (+0,2%) завершил "в плюсе" шестую торговую сессию подряд и достиг самой высокой отметки с ноября, отмечает MarketWatch.

Одним из позитивных факторов для рынка стали оптимистичные высказывания министра финансов США Джанет Йеллен в отношении экономики страны. "Я не ожидаю рецессии", - сказала она в интервью Bloomberg Television, ссылаясь на сильный рынок труда и "достаточно обнадеживающие" данные об инфляции.

В целом внимание участников торгов в ближайшее время будет сосредоточено на начавшемся сезоне корпоративной отчетности. По прогнозу FactSet, чистая прибыль компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем снизилась на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Тем временем, в Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei подрос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Давление на рынки Азии продолжают оказывать неудовлетворительные данные о динамике ВВП Китая. Как стало известно в понедельник, китайская экономика во II квартале увеличилась на 6,3% в годовом выражении после повышения на 4,5% в январе-марте. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, а респонденты The Wall Street Journal в среднем предполагали подъем на 6,9%.

После выхода этих данных аналитики нескольких инвестиционных банков ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2023 году. JPMorgan ухудшил оценку подъема по итогам 2023 года до 5% с ожидавшихся ранее 5,5%, Morgan Stanley (SPB: MS) - до 5% с 5,7%. Аналитики Citi также понизили прогноз увеличения ВВП КНР до 5% в этом году. Целевые для китайских властей темпы экономического роста также составляют 5%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:27 МСК во вторник составила $78,58 за баррель (+0,1% и -1,7% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $74,27 за баррель (+0,2% и -1,7% в понедельник).

Накануне негативным фактором стали статданные по ВВП Китая и новость о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста.

Во вторник поддержку ценам оказывает прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение добычи сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн б/с. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 июля выросла в 1,4 раза по сравнению с пятницей и превысила средние значения - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,294 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,868 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренную негативную динамику на фоне ослабления рубля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,13% и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня 0,06%, составив 866,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Ростелеком (MOEX: RTKM) 001P-03R" (-0,88%), "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,7%) и "СТМ-001Р-02" (-0,61%), а в лидерах роста - облигации "РЖД 001P-05R" (+0,66%), "Роснефть БО-05" (+0,29%) и "Почта России-001Р-10-боб" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-26R объемом 30 млрд руб. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 б.п.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) разместил 645 тыс. 460 облигаций дополнительного выпуска №3 10-летней серии 001Р-26Р или 64,55% эмиссии. Заявленный объем допвыпуска - 1 млрд руб., номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб., размещение прошло по цене 101,75% от номинала. ГПБ завершил размещение основного выпуска 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 5 млрд руб. в апреле 2023 года по ставке 10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.

АО "Группа компаний "Медси" полностью разместило выпуск 15-летних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Компания установила ставки 1-9-го купонов на уровне 10,4% годовых. Ставкам соответствует доходность к оферте через 2,24 года (с даты начала размещения) в размере 10,81% годовых, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций "Медси" объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре прошлого года.

МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) установил ставки 1-36-го купонов 3-летних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн руб. на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Компания планирует начать размещение выпуска 19 июля. Предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения облигаций, в результате чего дюрация составит около 1,73 года. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002МС объемом 5 млрд руб., зарегистрированной Мосбиржей в апреле 2023 года.

ООО "Элемент лизинг" 20 июля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд руб. Компания установила ставки 1-36-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация - по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% - в дату окончания 36-го купона. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом 30 млрд руб., зарегистрированной Мосбиржей в феврале 2018 года.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) 27 июля планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона - премия 450-475 б.п. к 4-летним ОФЗ. Предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 1 августа.

Собрание акционеров ООО "Новые технологии" (Татарстан) приняло решение о размещении выпуска 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд руб.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 9-16-го купонов 10-летних облигаций серии 001P-11 объемом 10 млрд руб. на уровне 10,90% годовых. Компания разместила выпуск в июле 2019 года по ставке 9,4% годовых.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) выкупило по оферте все облигации серии БО-05 на 2,4 млрд руб. В связи с этим купонный доход не начисляется и не выплачивается. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд руб. был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых.

ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (MOEX: OGKB) (ПАО "ОГК-2") выкупило по оферте 411 тыс. 795 облигаций серии 002Р-01, или 8,2% эмиссии. Компания разместила выпуск 6-летних бондов объемом 5 млрд руб. в июле 2020 года по ставке 5,75% годовых. У предприятия нет других выпусков в обращении.