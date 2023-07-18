Возможен сдержанный рост рынка акций РФ во вторник - "Велес Капитал"

Российский рынок акций может продолжить сдержанный рост на торгах во вторник, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Внешний фон во вторник утром можно назвать нейтральным: цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные. Российский фондовый рынок в начале торгового дня, вероятно, будет пытаться развить сдержанное укрепление в рублевом сегменте на корпоративных историях и ощутит сдержанную поддержку в долларовом со стороны российской валюты. По ходу сессии инвесторы будут ждать операционных результатов X5 Retail Group за второй квартал, которые, согласно нашим прогнозам, будут оптимистичными и могут способствовать достижению расписками новых локальных пиков. Акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" последний день будут торговаться с дивидендами за 2022 год. За рубежом будут ждать возможных комментариев лидеров финансовых кругов, а также макроэкономических данных и отчетностей в США. Американский рынок акций по-прежнему смотрится сильно", - пишет эксперт в комментарии.

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