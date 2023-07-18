"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Mengniu Dairy до HKD38

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций крупнейшего китайского производителя молочной продукции Mengniu Dairy Co. на 16% - с 47 до 38 гонконгских долларов (HKD) за штуку - с учетом пересмотра прогнозов прибыли компании и снижения рыночной оценки (P/E 21,1x 2023e и 18,0x 2024e), сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

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