"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Great Wall Motor

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского автопроизводителя Great Wall Motor с прогнозной стоимостью на уровне 12,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эффект масштаба и оптимизация ассортимента способствовали увеличению прибыли эмитента. Доли в выручке AFV и продаж на мировых рынках обновили максимумы. Основной драйвер для роста в будущем - модели на альтернативном топливе", - указывают эксперты.

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