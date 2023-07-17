Рубль в понедельник упал к основным валютам на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 17 июля. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 94 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,12 руб./EUR1, подорожав на 92 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 93,1 копейки - до 96 руб. Курс китайского юаня поднялся на 5,4 копейки - до 12,67 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам понедельника на фоне негативной динамики цен на нефть и снижения интереса глобальных инвесторов к риску из-за более слабых, чем ожидалось, данных статистики из Китая. Участники рынка при этом переходят в режим ожидания итогов заседаний ведущих мировых центробанков, которые состоятся в ближайшие две недели.

В пятницу, 21 июля, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до 11,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг ее повышения - на 75-100 б.п.

ЦБ в июне в шестой раз подряд оставил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5%.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле, согласно опросу "инФОМ", продолжила снижаться, составив 13,8% (против 13,9% в июне и 14,1% в мае).

На следующей неделе пройдут заседания Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы (ФРС). Трейдеры надеются, что Федрезерв близится к тому, чтобы прекратить подъем ставок на фоне более сильного, чем ожидалось, замедления инфляции в Штатах.

Снижение цен на нефть немного ускорилось вечером в понедельник, отрицательная динамика наблюдается из-за слабых статданных из Китая.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,41% - до $78,73 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 1,34% - до $74,41 за баррель.

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что стало самой длинной серией недельных подъемов с апреля.

В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари.

Китайская экономика во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали 6,9%.

Россия сокращает экспортный график на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти.

"В соответствии с решением о добровольном снижении экспорта нефти Российской Федерацией в августе 2023 года на 500 тыс. баррелей/сутки график транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России по направлениям отгрузки на III квартал 2023 года будет сокращен в объеме порядка 2,1 млн тонн, что соответствует обозначенному уровню сокращения экспорта на август", - говорится в сообщении министерства энергетики.

Снижение объемов экспортного графика затронет как отгрузки в направлении морских портов РФ (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга), так и трубопроводные поставки, уточняет ведомство.

"Курс рубля к основным валютам наконец стабилизировался: пара "доллар-рубль" значительную часть дня консолидировалась выше 90 руб./$1. Причина слабости рубля, вероятно, раскрыта в недавнем обзоре ЦБ, который свидетельствует о том, что оплата российского экспорта уже на 40% происходит в рублях, а расчеты за импорт в рублях пока значительно меньше. Такой дисбаланс может вызывать дефицит валюты на внутреннем рынке. Ситуация может сгладиться в ближайшие месяцы с ожидаемым увеличением налоговых поступлений от нефтяников", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев.

"Российская валюта начала новую неделю снижением, вернулась в район 91 за доллар США. Локальное давление на рубль оказывают слабая динамика на нефтяном рынке, а также коррекция по американской валюте, индекс доллара США (DXY) растет вторую торговую сессию подряд. В конце недели рубль может поддержать повышение ставки Банком России. Не исключено, что регулятор повысит ее в диапазоне 50-100 базисных пунктов", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 июля на 30,27 копейки, до 90,4217 руб./$1, и увеличил курс евро на 45,04 копейки, до 101,6496 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник повысился на 32,98 копейки по отношению к пятнице и составил 90,456 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 38,72 копейки и составил 90,523 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 250,085 млн, из которых $458,275 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $791,81 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 47,14 копейки, до 101,6513 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 48,49 копейки, до 101,7118 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR367,212 млн, из которых EUR94,006 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR273,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" поднялась в пятницу на 14 базисных пунктов - до 7,8% годовых. Срочные версии RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев увеличились на 1 базисный пункт каждая - до 7,39%, 7,34% и 7,37% годовых соответственно.