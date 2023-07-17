.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с очередного максимума индекса Мосбиржи на ослаблении рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июне составила 0,37%
Рост потребительских цен в июне составил 0,37% после повышения на 0,31% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,25% после 2,51% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июне на уровне 0,45%
 
В ЦБ поддержали открытие филиалов иностранных банков в РФ
В Центробанке поддерживают законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных кредитных организаций в России, рассказал "Известиям" зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По разработанному Минфином законопроекту, иностранные дружественные кредитные...
 
Помочь с наполнением бюджета могла бы массовая приватизация - Шохин
Возможности государства по перераспределению расходной части бюджета ограничены, что делает необходимым поиск дополнительных источников для наполнения бюджета, при этом повышение налогов может рассматриваться только как крайняя мера, считает...
 
Экспортеры все активнее осваивают новые рынки
Российские компании стали активнее интересоваться возможностями выхода на рынки "дружественных" стран, в том числе весьма отдаленных и ранее не столь привлекательных, заявили "Коммерсанту" торговые представители РФ, встречи компаний с которыми на...
 
17 июля 2023 года 19:22

Рынок акций РФ начал неделю с очередного максимума индекса Мосбиржи на ослаблении рубля

Москва. 17 июля. Рынок акций РФ в понедельник вырос, несмотря на смешанные сигналы с мировых фондовых площадок и просевшую нефть (Brent опустилась ниже $79 за баррель), индекс Мосбиржи в очередной раз обновил пик с февраля 2022 года на бумагах ряда металлургов и финкомпаний на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2917,61 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1009,79 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 МСК поднялся до 91,02 рубля (+0,96 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,9%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,4%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,3% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, одним из главных факторов поддержки российских акций остается слабеющий рубль.

"Согласно информации на официальном сайте ФАС, регулируемые оптовые цены на газ повысятся на 8% с 1 июля 2024 года, а затем еще на 8% с 1 июля 2025 года. Повышение коснется всех категорий потребителей. Акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" отреагировали на эти новости умеренным ростом. Под давлением оказались бумаги "Мечела" после известий, что Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с "Мечела" и ЧМК в пользу Газпромбанка более $244,2 млн. В рамках договора о финансовом участии Газпромбанк предоставлял финансирование французскому банку BNP Paribas, чтобы он кредитовал ЧМК. "Мечел" (MOEX: MTLR) выступал поручителем заемщика", - отмечает аналитик.

Подорожали в понедельник акции экспортеров, включая "Северсталь", "Роснефть", "Норникель". Однако потенциал дальнейшего роста незначительный - на подходе индекса МосБиржи к уровню 3000 пунктов может начаться активная фиксация прибыли. Также на рынок может повлиять рубль, который имеет некоторые шансы на укрепление в рамках подготовки к июльским налоговым платежам, полагает аналитик.

Нефть подешевела под влиянием китайской статистики, а также новостей из Ливии, где на прошлой неделе была остановлена добыча на трех месторождениях, а в минувшие выходные производство возобновилось (на месторождениях El Feel и Шарара объем добычи составляет до 370 тыс. б/с), отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, в начале торгов рынок акций просел, следуя за негативным новостным фоном, напрямую не связанным с экономикой. Однако уже к обеду индекс МосБиржи закрепился в положительной зоне, уверенно держась за новую отметку выше 2914 пунктов.

Свой вклад в рост внесли бумаги экспортеров, а бумаги Сбербанка с утра не выходили из "красной зоны". Хорошо себя чувствовали с самого начала и розничные компании, такие как "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,1%) и Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,2%). В текущей ситуации не исключена высокая волатильность, при этом вероятность для индекса МосБиржи продолжить рост, отталкиваясь от 2900 пунктов, скорее ниже, чем коррекция вниз от этого рубежа. Прогноз на 18 июля по индексу МосБиржи - 2875-2900 пунктов, полагает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова считает, что индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда в сторону отметки 2950 пунктов. Лидером роста по итогам дня оказался транспортный сектор, также динамику лучше рынка продемонстрировали металлургический и потребительский секторы. ЦБ РФ на заседании в ближайшую пятницу, вероятно, повысит ключевую ставку на 50 б.п. Это обусловлено проинфляционными рисками из-за ослабления курса рубля, а также повышением кредитования и ростом потребительских настроений, полагает эксперт.

В США индекс S&P500 также продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда, устанавливая новые рекорды 2023 года. Поводом для роста остаются позитивные ожидания инвесторов относительно предстоящего заседания ФРС США. Учитывая замедление инфляции, регулятор может сохранить ставку на прежнем уровне, а также смягчить тон в отношении будущей монетарной политики. Нефть Brent к концу торгов замедлила снижение, цены закрепляются вблизи уровня $79 за баррель. В целом, позитивные настроения на нефтяном рынке сохраняются, что связано с возможным пересмотром монетарной политики американским регулятором после позитивных данных по инфляции, считает Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+4,2%) выросли перед публикацией во вторник операционных результатов за II квартал, которые ожидаются сильными за счет точечных сделок по слиянию и поглощению, а также успешной адаптации компании к изменяющимся рыночным условиям. Акции ГК "Самолет" (+4,6%) поддерживают сделанные ранее в июле заявления представителей компании, которые не исключили выплаты дивидендов за 2023 год, а также заставили инвесторов ожидать обратного выкупа бумаг в рамках объявленной программы. Акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" (MOEX: TRNF) во вторник последний день будут торговаться с итоговыми дивидендами за 2022 год (доходность около 2-3% и 12% соответственно), отмечает Кожухова.

На нефтяном рынке целями нисходящей коррекции котировок Brent и WTI в ближайшие дни могут стать поддержки $77 и $72 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), до закрепления ниже которых сигналы о смене среднесрочного тренда на "бычий" остаются актуальными, полагает представитель "Велес Капитала".

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,03-0,8%), но растут США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,2-0,6% во главе с Nasdaq).

Рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с праздником (День моря), работа Гонконгской биржи была отменена из-за предупреждения о тайфуне. Давление на азиатские рынки в понедельник оказали более слабые, чем ожидалось, данные о ВВП Китая за первый квартал.

Экономика КНР во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале, говорится в отчете Государственного статистического управления. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение китайского ВВП в апреле-июне на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали подъем на 6,9%.

Уверенный рост экономики КНР во втором квартале в значительной мере обусловлен низкой базой для сравнения, поскольку в апреле-июне прошлого года в ряде крупных городов страны, включая Шанхай, действовали жесткие карантинные ограничения.

В июне темпы роста промпроизводства в Китае ускорились до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в мае, а повышение розничных продаж резко замедлилось - до 3,1% с 12,7%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении НБК.

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вниз после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,8 за баррель (-1,3% и -1,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $74,45 за баррель (-1,3% и -1,9% в пятницу).

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что является самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.

В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе в рамках акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари. На месторождении 108 добыча еще не возобновилась.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+43,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+35,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+32,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+10,7% и +7,2% "префы"), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+8%), ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+7%), акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+6,1%).

Просели "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-2,3%), акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-2,1%), "Мечела" (-2% и -1,6% "префы"), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-1,5% и -2,2% "префы"), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-1,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-1,3%).

Акции "Мечела" просели на фоне известий, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Газпромбанка (MOEX: GZPR) о взыскании с ПАО "Мечел" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-0,2%) (входит в группу "Мечел") 11,9 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 53,44 млрд рублей (из них 8,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,86 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,79 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 июля 2023 года 19:42
Рубль в понедельник упал к основным валютам на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 17 июля. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.    читать дальше
.
17 июля 2023 года 19:01
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Citigroup до $60
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Citigroup Inc. с $67 до $60 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать". "Citigroup 14 июля отчиталась за 2К23, - пишут...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 18:50
Цены евробондов РФ в понедельник преимущественно подешевели на фоне снижения UST
Москва. 17 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник в основном продемонстрировали небольшую негативную динамику на фоне умеренного снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.    читать дальше
.
17 июля 2023 года 18:33
"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в акциях BioMarin против Johnson & Johnson
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях BioMarin Pharmaceutical против "шорта" в акциях Johnson & Johnson" с целевой доходностью до 25% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс. Аналитики считают,...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 18:03
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Citigroup
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $51 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Алины Попцовой. "Результаты эмитента за второй квартал оказались несколько лучше ожиданий. Банк зафиксировал более...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 17:43
ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку до 8% в пятницу, 21 июля - "Велес Капитал"
Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 50 б.п. (до 8% годовых) по итогам заседания в пятницу, 21 июля 2023 года, с сохранением достаточно жесткого сигнала о возможности ужесточения процентной политики на следующих заседаниях, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал"...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 17:22
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $156
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. со $148 до $156 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Алины Попцовой. Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами. "Эмитент вновь превзошел общерыночные ожидания в...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции SLB с целью $64,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции SLB (Schlumberger) с целью $64,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,9%, стоп-приказ: $53,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается о финансовых...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 16:17
Freedom Finance Global рекомендует держать акции BlackRock
Freedom Finance Global рекомендует держать акции BlackRock с прогнозной стоимостью на уровне $767 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Алины Попцовой. "Компания превзошла ожидания по прибыли и размеру активов под управлением по итогам 2К23 за счет восстановления фондового...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 15:46
Цена акций "Ренессанс страхование" может вырасти до 102 руб. на горизонте года - Freedom Finance Global
Котировки акций ПАО "Ренессанс страхование" могут подняться к уровню 102 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Конкретных новостей, касающихся группы и ее бумаг в понедельник не было, но особенностью этих акций нередко...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 15:22
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Overseas Land
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций China Overseas Land - инвестиции в недвижимость в Китае в первом полугодии 2023 года сократились на 7,9% г/г после падения на 10% г/г за весь прошлый год, однако статистика соответствует ожиданиям, а значит, публикация данных не...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 15:00
Банк России повысит ключевую ставку до 8% на заседании 21 июля - Совкомбанк
Банк России на ближайшем заседании 21 июля повысит ключевую ставку сразу на 50 б.п., до 8% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт подчеркивает, что с прошлого июньского заседания ЦБ инфляция стала ускоряться, а риски дальнейшего разгона инфляции ещё возросли. Банк...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Белуги с целью 5100 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Белуга групп" с целью 5100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,38%, стоп-приказ: 4270 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания выпустила отчет по...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 14:13
Вероятна небольшая коррекция индекса S&P 500 после роста накануне - Freedom Finance Global
Вероятна небольшая коррекция индекса S&P 500 на торгах в понедельник после роста накануне, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Предстоящая сессия на американских фондовых площадках обещает пройти относительно спокойно. Волатильность находится на пониженных уровнях. "Индекс...    читать дальше
.
17 июля 2023 года 13:32
Заявленный ориентир нового выпуска бондов ВЭБ.РФ находится вблизи справедливого уровня - Инвестбанк Синара
Заявленный ориентир нового выпуска облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-37 находится вблизи справедливого уровня, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара". "ВЭБ.РФ планирует 20 июля открыть книгу заявок на облигации серии ПБО-002Р-37 на сумму не менее 30 млрд руб. с датой погашения 25...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.