"БКС МИ" понизил целевую цену акций Citigroup до $60

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Citigroup Inc. с $67 до $60 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

"Citigroup 14 июля отчиталась за 2К23, - пишут эксперты. - Прибыль от продолжающихся операций составила $1,33 на акцию против $2,30 годом ранее и консенсуса $1,38. Выручка снизилась на 1%, поскольку рост чистого процентного дохода не и смог компенсировать снижение объемов трейдинга и комиссий. Менеджмент подтвердил свои прогнозы выручки на 2023 год на уровне $78-79 млрд без учета продажи активов. Компания ожидает расходы на уровне $54 млрд (+5% к 2022г). В свете ожидаемого нами роста издержек по депозитам и увеличения резервов по кредитам, а также на фоне слабой динамики выручки в инвестбанкинге мы понижаем оценку EPS на 2023 год и целевую цену с $67 до $60".

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