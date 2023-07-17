Цены евробондов РФ в понедельник преимущественно подешевели на фоне снижения UST

Москва. 17 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник в основном продемонстрировали небольшую негативную динамику на фоне умеренного снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене на 25,2 базисного пункта - до 66,06% от номинала (их доходность уменьшилась на 3,4 базисного пункта и составила 9,62% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 20,1 базисного пункта - до 70,7% от номинала (доходность выросла на 3,2 базисного пункта - до 8,7% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2,3 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ, с погашением в 2047 году, опустился на 45,5 базисного пункта, подешевев до 41,85% от номинала (его доходность поднялась на 7,7 базисного пункта и составила 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене за день на 30,1 базисного пункта - до 48,1% от номинала (их доходность выросла на 34,4 базисного пункта - до 33,54% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 45,7 базисного пункта - до 43,5% от номинала (доходность выросла на 37,6 базисного пункта и составила 28,67% годовых), в свою очередь, евробонды РФ с погашением в 2029 году увеличились в цене на 2 базисного пункта, подорожав до 41,24% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,8 базисного пункта, составив 23,36% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов, с погашением в 2023 году подешевел на 0,8 базисного пункта, до 89,94% от номинала (его доходность выросла на 245,7 базисного пункта и составила 70,62% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 3,3 базисного пункта, составив 65,88% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 июля оставалась относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

Котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренную понижательную динамику перед июльским заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США и после существенного роста по итогам предыдущей недели. Рынок полагает, что ФРС поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов на июльском заседании. При этом вероятность дальнейших повышений в этом году теперь оценивается ниже. Более того, в следующем году регулятор может начать смягчение политики, указывают рыночные данные, отмечает Trading Economics

Трейдеры надеются, что Федрезерв близится к тому, чтобы прекратить подъем ставок на фоне более сильного, чем ожидалось, замедления инфляции в Штатах.

Как сообщило в минувшую среду министерство труда, темпы роста потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 4% в мае, обновив минимум с марта 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения темпов инфляции до 3,1%, сообщает Trading Economics.

В свою очередь в четверг стало известно, что цены производителей в США в июне выросли на 0,1% в годовом выражении - минимальными темпами с сентября 2020 года. В мае, согласно пересмотренным данным, цены увеличились на 0,9%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали снижения темпов роста в прошлом месяце до 0,4%.

ФРС более не нуждается в повышении процентных ставок и может взять паузу в борьбе с инфляцией, заявил в интервью CNBC нобелевский лауреат по экономике Кристофер Писсаридес. "Ужесточение денежно-кредитной политики в полной мере проявляется со временем, поэтому с учетом того, что инфляция движется в нужном направлении и ставки достаточно высоки, я бы просто подождал и посмотрел, что случится дальше", - сказал Писсаридес.

На этой неделе рынок среди прочего ждет публикации данных о розничных продажах и промышленном производстве в США, а также отчетов крупных эмитентов.