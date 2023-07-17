Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций JPMorgan до $156

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. со $148 до $156 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Алины Попцовой.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Эмитент вновь превзошел общерыночные ожидания в отношении прибыли и продемонстрировал рекордный объем выручки за счет роста процентных доходов. Кроме того, банку удалось извлечь дополнительную прибыль за счет приобретения активов обанкротившегося First Republic Bank. Расширение кредитного портфеля позволило банку в очередной раз повысить прогноз процентной прибыли на текущий год, - отмечает эксперт. - Банку удалось поддержать коэффициент достаточности капитала CET-1 на уровне 13,8%, что превысило целевой показатель в 13% и нормативный минимум в 12,5%. Ранее улучшение показателя позволило возобновить программу buyback. За январь-март банк выкупил собственные акции на сумму $1,9 млрд, за апрель-июнь - на $1,8 млрд. На дивиденды было направлено $2,9 млрд с коэффициентом выплат в 32%. Отметим, что JPMorgan планирует увеличить квартальные дивиденды с третьего квартала на 5%, до $1,05 на акцию".

"Как и другим игрокам отрасли, JPMorgan удалось улучшить показатели прибыли за счет повышения процентных ставок и роста процентных доходов. Эти факторы продолжат выступать позитивными драйверами до конца текущего года при параллельном замедлении активности кредитования и ожидаемом снижении ставки ФРС в первой половине следующего года", - пишет Попцова.

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