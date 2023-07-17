"Финам" открыл торговую идею: покупать акции SLB с целью $64,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции SLB (Schlumberger) с целью $64,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,9%, стоп-приказ: $53,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах за II квартал 2023 года в пятницу, 21 июля. Прогнозируется, что прибыль на акцию составит $0,71, а выручка - $8,2 млрд. Ожидаем, что результаты эмитента превзойдут ожидания за счет восстановления спроса в Китае и накопленного недоинвестирования в отрасли, которое вынуждает нефтяные компании повышать суммарный размер капитальных затрат в мировом "апстриме", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена акции находится рядом с сильным среднесрочным уровнем сопротивления. При его пробитии открывается потенциал продолжения движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $64,5. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $53,5 риск на портфель составит 0,51%", - указывают в "Финаме".

SLB (ранее известная как Schlumberger) - крупнейшая в мире нефтесервисная компания, ее бизнес равномерно распределен по всем основным нефтедобывающим регионам в мире. Деятельность эмитента охватывает все необходимые для разведки и добычи нефти услуги.

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