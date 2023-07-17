Freedom Finance Global рекомендует держать акции BlackRock с прогнозной стоимостью на уровне $767 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Алины Попцовой.

"Компания превзошла ожидания по прибыли и размеру активов под управлением по итогам 2К23 за счет восстановления фондового рынка в первом полугодии. BlackRock сохранил темпы программы buyback на уровне $375 млн за квартал, по-прежнему ожидаем, что во втором полугодии темпы выкупа будут поддерживаться в диапазоне $400-375 млн при сохранении квартальных дивидендов в размере $5 на акцию, - указывает эксперт. - В ходе пресс-конференции менеджмент эмитента отметил, что перераспределение средств в облигации способно простимулировать увеличение объема фондов денежного рынка и облигационных ETF. Также ожидается усиление активности на рынках частного капитала, обусловленное потребностью клиентов в более доходных нециклических инструментах, с потенциальным ростом в частном кредитовании. В текущем квартале планируется завершение покупки крупнейшего в Европе кредитора в сфере венчурных инвестиций Kreos Capital. Это позволит расширить сегмент частного кредитования BlackRock и может придать импульс для развития венчурного направления в Европе и странах Ближнего Востока. Сделка является очередным шагом BlackRock в расширении присутствия на рынке альтернативных инвестиций как более доходного и популярного среди инвесторов направления в условиях роста процентных ставок. Компания продемонстрировала устойчивые результаты, выиграв за счет ралли на рынке акций в 2023 году. Тренд на перераспределение средств с депозитов в более доходные инструменты может выступить фактором поддержания притока активов и доходов, поскольку эмитент также предлагает стратегии управления наличными средствами и доступ к денежному и долговому рынкам. В текущем году рост выручки прогнозируется на уровне 1,9% г/г. В случае улучшения рыночных условий в 2024 году рост показателя может вернуться к 8%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.