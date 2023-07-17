Цена акций "Ренессанс страхование" может вырасти до 102 руб. на горизонте года - Freedom Finance Global

Котировки акций ПАО "Ренессанс страхование" могут подняться к уровню 102 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре старшего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Конкретных новостей, касающихся группы и ее бумаг в понедельник не было, но особенностью этих акций нередко является рост без всяких фундаментальных факторов. Тем не менее мы не исключаем, что подъем может быть связан с ожиданиями будущих позитивных новостей. До конца августа группа опубликует консолидированные результаты по МСФО за 1П23. Ранее Банк России оценивал рост объемов рынка страховых услуг в РФ в 1К23 в 21,2% в годовом выражении (до 548 млрд руб.). Во втором квартале по мере восстановления российской экономики и роста реальных доходов такие тенденции, вероятно, продолжались, что должно положительно отразиться на финансовых результатах "Ренессанс страхование". Кроме того, в социальных сетях продолжают появляться прогнозы о том, что компания, если результаты за 1П окажутся сильными, может выплатить дивиденды за 1П23, и подобные прогнозы, хотя официального подтверждения не имеют, но могут мотивировать рынок на спекулятивные покупки", - пишет эксперт.

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