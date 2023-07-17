Заявленный ориентир нового выпуска бондов ВЭБ.РФ находится вблизи справедливого уровня - Инвестбанк Синара

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-37 находится вблизи справедливого уровня, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"ВЭБ.РФ планирует 20 июля открыть книгу заявок на облигации серии ПБО-002Р-37 на сумму не менее 30 млрд руб. с датой погашения 25 августа 2032 года, - отмечает аналитик Александр Афонин. - Даты выплаты купонного дохода: 1-й купон - 6 сентября 2023 года, 2-й и последующие купоны - через каждый 91 день. Купон рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из формулы RUONIA + спред. Ориентир спреда - не более 180 б.п. На прошлой неделе ЕАБР разместил 5-летние облигации с аналогичной формулой расчета купонного дохода. Уровень спреда по ним был установлен в размере 200 б.п. На наш взгляд, с учетом разницы в масштабах бизнеса и сроков обращения облигаций, заявленный ориентир для бумаг ВЭБ.РФ находится вблизи справедливого уровня".

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