Вероятно укрепление рубля против доллара США до уровней ниже 85 руб./$1 к концу 2023г - "БКС МИ"

Вероятно укрепление рубля против доллара США до уровней ниже 85 руб./$1 к концу 2023 года, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Российский рубль в условиях санкционного давления и снижения экспортных потоков становится все более волатильным и теряет свои позиции относительно доллара США, - отмечается в валютной стратегии экспертов инвесткомпании. - Фундаментально движение российской валюты по-прежнему определяется внешними торговыми потоками (на протяжении 2К23 наблюдалось активное падение экспорта). Производная этого фактора - объем продаж иностранной валюты экспортерами - также постепенно снижалась. И, наконец, драйвер, вызывающий наиболее резкие колебания - отток капитала - остается повышенным. Именно с оттоком капитала связывают резкое ослабление рубля в конце июня - начале июля. В качестве инструмента, позволяющего несколько снизить волатильность рубля пока выступает механизм бюджетного правила, однако его действие постепенно ослабевает и в конце 3К23 может быть полностью нивелировано".

Учитывая значимость сочетания этих факторов и повышенную волатильность курса рубля, аналики "БКС МИ" подготовили два прогноза для российского рубля. В базовом сценарии в качестве ключевых предпосылок они закладывают повышение цены на нефть Urals до $60/барр. в 4К23 с дальнейшим ростом до почти $70/барр. Кроме того, эксперты также прогнозируют частичное восстановление цен на газ и объемов экспорта газа. В рамках этого сценария они ожидают, что курс российского рубля может укрепиться до 85 руб./$1 в конце 3К23.

"На конец 2023 года мы ожидаем еще более крепкий рубль, однако в условиях дальнейшего ухудшения внешнеторговых условий России по итогам 2К24 рубль, по оценкам, будет на уровне почти 84 руб./$1, - прогнозируют в "БКС МИ". - Альтернативный сценарий не предусматривает улучшения ситуации в показателях российского экспорта: цены на нефть Urals останутся на уровне $52/барр., объемы экспорта будут также под давлением. В результате к концу 2023 года курс лишь немного скорректируется до 87,6 руб./$1, а далее - продолжит свой рост. Фундаментальное ослабление до уровня почти в 90 руб./$1, что соответствует текущему уровню июля, мы можем увидеть уже в 1П24".

Краткосрочная рекомендация аналитиков инвесткомпании на III квартал: "продавать" доллар США против российского рубля с целевым курсом USD/RUB в 84,50-85,75 руб./$1.

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