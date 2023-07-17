Цена золота может вырасти до $1985/унц. - "Финам"

Котировки золота в целом пока сохраняют шансы на подъем до уровня $1985 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"После сильного обвала на прошлой неделе индекс доллара в начале текущей остановил падение у отметки 99,5 пункта. На фоне накопившейся перепроданности DXY может скорректироваться наверх, поэтому драгметалл пока торгуется не слишком уверенно. Учитывая силу падения индекса доллара, котировки золота могут восстановится до ближайшего сопротивления на уровне $1985 за тройскую унцию, но пока цена застряла на промежуточной ступеньке $1950-60 за тройскую унцию", - отмечает эксперт в комментарии.

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