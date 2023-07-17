"КИТ Финанс Брокер" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", несмотря на данные об увеличении перевозок пассажиров в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, говорится в обзоре аналитиков.

"Учитывая санкции в отношении компании, отсутствие комплектующих и рост цен на авиационное топливо, авиаперевозчик покажет слабые финансовые результаты", - указывают эксперты.

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