Рынок акций РФ после негативного открытия отыграл все потери и вышел в "плюс" за счет металлургов

Москва. 17 июля. Рынок акций РФ утром вышел в "плюс" по индексу Мосбиржи после негативного открытия из-за всплеска геополитической напряженности и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась к $79 за баррель). Локомотивом подъема выступают акции металлургических компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2907,72 пункта (+0,2%, в начале торгов индекс падал в район 2880 пунктов), индекс РТС - 1011,22 пункта (-0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,3%.

Доллар поднялся до 90,63 рубля (+0,57 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон можно назвать слабо негативным: экономика Китая ускоряется, но статистика оказалась хуже ожиданий, нефть дешевеет на фоне восстановления добычи в Ливии. Рубль в утренние часы вновь слабеет. Российский рынок может продолжить рост, отыгрывая ослабление рубля, полагает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что у рынка акций РФ в понедельник есть небольшая вероятность подрасти, но внешний фон пока складывается негативный, и есть признаки технической перегретости рынка. Кроме того, ближайший уровень сопротивления по индексу МосБиржи - 3000 пунктов - достаточно сильный, поэтому вряд ли получится пройти его с первого раза. Основные американские индексы также на этой неделе могут замедлить растущий тренд и войти в зону турбулентности на фоне сезона отчетностей.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник вероятен плавный рост рынка акций как по причине "фактора понедельника", так и последней возможности для инвесторов успеть под дивиденды в этом летнем сезоне.

В США в минувшую пятницу основные индексы акций изменились на 0,1-0,3%, неделя завершилась ростом (по итогам недели Dow вырос на 2,3%, S&P 500 - на 2,4%, Nasdaq - на 3,3%). Участники рынка оценивали квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительском доверии.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 72,6 пункта (максимум с сентября 2021 года) по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 65,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%), слабо "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,7%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Рынок Японии закрыт в связи с праздником (День моря), работа гонконгской биржи была отменена из-за предупреждения о тайфуне. Давление на азиатские рынки в понедельник оказали более слабые, чем ожидалось, данные о ВВП Китая за первый квартал.

Экономика КНР во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале, говорится в отчете Государственного статистического управления. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение китайского ВВП в апреле-июне на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали подъем на 6,9%.

Уверенный рост экономики КНР во втором квартале в значительной мере обусловлен низкой базой для сравнения, поскольку в апреле-июне прошлого года в ряде крупных городов страны, включая Шанхай, действовали жесткие карантинные ограничения.

В июне темпы роста промпроизводства в Китае ускорились до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в мае, а повышение розничных продаж резко замедлилось - до 3,1% с 12,7%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении НБК.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $78,79 за баррель (-1,4% и -1,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $74,37 за баррель (-1,4% и -1,9% в пятницу).

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что является самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.

В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе в рамках акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари. На месторождении 108 добыча еще не возобновилась.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+25,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+18,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+14,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,2%), En+ (MOEX: ENPG) (+4,6%).

Просели бумаги ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-2,2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-1,8%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-1,3% и -2,5% "префы"), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,82 млрд рублей (из них 2,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,63 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 847 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").