Акции Tesla, Netflix и IBM будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Tesla, Netflix Inc. и International Business Machines (IBM) могут показать сильные движения во второй половине текущей недели, считает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко. Отчетность компаний будет представлена в среду, после закрытия торгов в США, и отыграна в четверг.

"Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию Tesla может составить $0,81 после $0,76 за аналогичный период годом ранее, - отмечается в комментарии. - Во II квартале Tesla удалось превзойти ожидания по поставкам, количество оказалось рекордным. Котировка на пятницу - $281. На дневном графике TSLA почти достигла уровня перекупленности по RSI (14). В ближайшие дни возможно тестирование $312. При позитивном раскладе акции могут протестировать $350".

Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса Netflix составила $2,84 по сравнению с $3,2 за аналогичный период годом ранее, констатирует эксперт. Самым негативным моментом отчетности за I квартал стал темп роста показателя: за квартал добавлено 1,75 новых клиентов, рынок ожидал 2,06 млн. По мнению менеджмента Netflix, остается много возможностей для роста стриминга в разных странах, за счет отключения или ухода от кабельного TV.Netflix.

"Наша рекомендация - "продавать" с целью на год $273 за штуку (-38%), - пишет Холоденко. - За месяц акции прибавили 2,3%. Котировка на пятницу - $442. Акции зависли между сопротивлением и верхней границей среднесрочного восходящего канала. Есть риски спуска бумаг в район $420. При позитивном раскладе бумаги могут вырасти в район $560".

Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS International Business Machines составила $2,01 по сравнению с $2,31 за аналогичный период годом ранее, отмечается далее в комментарии. Согласно апрельскому прогнозу, по итогам 2023 года IBM планирует увеличить выручку без учета колебаний валютных курсов на 3-5%. Компания намерена приостановить набор сотрудников, поскольку в ближайшие годы около 7800 рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.IBM (IBM).

"Наша рекомендация - "покупать" с целью на год $165 за акцию (+24%), - указывает аналитик. - За месяц акции сократились на 3%. Котировка на пятницу - $133,4. Около пяти лет бумаги движутся в рамках широкого торгового диапазона. Сейчас они направляются к верхней границе боковика. При позитивном раскладе они могут направиться к $147. Промежуточное сопротивление - $139".

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