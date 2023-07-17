Доходности ОФЗ, вероятно, вырастут на несколько базисных пунктов в понедельник-вторник - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций, вероятно, вырастут еще на несколько базисных пунктов в течение торговых сессий понедельника и вторника - некоторые участники рынка могут сокращать позиции перед очередными аукционами Минфина РФ в среду (19 июля) и заседанием Банка России в пятницу (21 июля), полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Курс рубля в понедельник может вернуться к уровню 90 руб./$1 и укрепиться до 12,5 рубля за юань, считают эксперты инвестбанка.

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $79-80 за баррель в понедельник, прогнозируют в SberCIB.

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