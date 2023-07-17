Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89,5-92 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 89,5-92 руб./$1, по паре евро/рубль - 100 - 102,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Нефтяные цены, выросшие на фоне сокращений ОПЕК+, а также потребительской активизации Китая, способны оказать поддержку российскому рублю, - полагает эксперт. - При этом имеются основания полагать, что в июле, несмотря на снижение инфляции в июне, все же проявится эффект ослабления рубля в ценах, поскольку в большинстве товаров и услуг есть и составляющая импортных компонентов. Повысится преобладание проинфляционых рисков над дезинфляционными. В результате сохраняется высокая вероятность повышения ключевой ставки регулятором, и соответствующий сигнал уже был дан им на прошлом заседании. Для американского доллара в качестве позитивных факторов выступают сигналы ФРС на завершение ужесточения ДКП на фоне заметного снижения инфляции в США".

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