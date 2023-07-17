Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги понедельника в минусе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в понедельник со снижения, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Основной причиной выступает увеличение геополитических рисков. Однако считаем, что сильной просадки не будет, инвесторы могут начать активно выкупать падение, в результате чего индекс завершит торги в умеренном минусе, но ниже отметки 2900 пунктов", - пишут эксперты в комментарии.

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